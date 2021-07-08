Путин назначил нового представителя России при ЕСПЧ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин возложил на начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаила Виноградова осуществление функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека.

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

С 2017 года по 26 мая 2021 года эту должность занимал замминистра юстиции Михаил Гальперин. После отставки он перешел на руководящую должность в ПАО "Интер РАО".

В июне в России был принят президентский законопроект о передаче Генпрокуратуре от Минюста права представлять интересы России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах.