Семьям погибших в крушении Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн руб.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Семья каждого погибшего в крушении самолета Ан-26 на Камчатке получит общую выплату в размере 3 млн 525 тыс. рублей, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"По договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика предусмотрена выплата страховой суммы родственникам погибших в размере 2 млн 25 тыс. рублей за каждого зарегистрированного... Губернатором Камчатского края принято решение о выплате 500 тысяч рублей за каждого погибшего, готовится постановление. Авиакомпания "Камчатское авиационное предприятие" также приняла решение о выплате 1 млн рублей семье каждого погибшего. Таким образом будет выплачено каждой семье 3 млн 525 тысяч рублей", - сказал Савельев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.