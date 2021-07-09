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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
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Первым компонентом COVID-вакцины в РФ привили около 30 млн человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Около 30 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом по стране с учетом всех контингентов населения цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 млн", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

При этом скорость вакцинации продолжает расти, отметил министр. В целом за последнюю неделю темпы вакцинации увеличились более чем в 1,8 раза, сказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, лидерами по охвату населения вакцинацией за прошедшую неделю стали Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тыва, Чечня, Чукотка.

Наибольший прирост по темпу вакцинации за прошедшую неделю показали Москва и Московская область, Краснодарский край, Брянская, Липецкая, Тверская и Смоленская области, республики Адыгея и Башкортостан.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании, что, по прогнозам властей столицы, в городе в течение дня-двух число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 достигнет около 3,5 млн человек.

"Это уже солидная, хорошая цифра, но как я сказал, требуется, конечно, дальше продолжать эту работу", - отметил мэр.

"На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек", - добавил он.

Хроника коронавируса. Июль.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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