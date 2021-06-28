Что произошло за день: понедельник, 28 июня

Ливень в Москве, объяснения по поводу "Алых парусов" и требования Чехии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков. После рекордной жары в столицу пришли рекордные дожди. Грозовые ливни затопили дороги и улицы, нарушили движение трамваев, автобусов и электробусов. Из-за затопления станции "Ясенево" прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Ливни парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филевской линии. Данных о пострадавших из-за грозы нет. В Подмосковье ливень оставил без света жителей шести районов, в Щелкове молния попала в центральную электроподстанцию.

- В России за сутки выявлено более 21,6 тыс. новых заражений COVID-19. Максимумы смертности установлены в двух регионах: в Москве 124 скончавшихся, в Петербурге - 110. Столица обновляет антирекорд уже в шестой раз за июнь. Петербургские математики прогнозируют, что пик третьей волны придется COVID на конец июня.

- Прививку от коронавируса сделали 23 млн россиян. При этом в Кремле заявили, что обязательную вакцинацию по всей РФ вводить не будут. Минздрав заверил, что из-за прививки в России никто не умер, а глава ведомства выразил мнение, что россиян нужно подталкивать к решению о вакцинации. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова настаивает, что нет правовых оснований для увольнения людей, отказывающихся прививаться. В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов "Спутником Лайт".

- Праздник "Алые паруса" в Петербурге проводился в соответствии с рекомендациями санитарных властей, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал мероприятие с участием 40 тыс. выпускников в период обострения коронавирусной ситуации. Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что власти прислушивались к пожеланиям родителей и "предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним."

- Чехия потребовала от РФ 650 млн крон (около 25,5 млн евро) ущерба от взрывов во Врбетице в 2014 году. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал претензии абсурдными. В МИД России действия Праги назвали вымогательством.

- Суд в Москве арестовал трех офицеров ФСБ. По информации "Коммерсанта", они похитили около 64 млн рублей при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя.