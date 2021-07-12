Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в развитие авиастроения

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект создания "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности" для включения в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Министерство рассчитывает, что в 2021-2030 гг. в стране будет выпущено 735 новых гражданских самолетов при суммарном финансировании 1,84 трлн рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на датированный 28 мая документ.

Предполагается, что из федерального бюджета на проект будет выделено 244 млрд рублей, из которых 79,48 млрд рублей уже предусмотрены, а 165 млрд рублей могут быть выделены в 2025-2030 гг.

Большая часть финансирования - почти 1,6 трлн рублей - должна, по задумке Минпромторга, прийтись на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ): 9,4 млрд рублей могут поступить уже в этом году, еще 537,9 млрд рублей - до 2024 г., более 1 трлн рублей - с 2025 по 2030 гг.

В июне глава Минфина Антон Силуанов говорил о том, что его ведомство готово согласиться с финансированием из ФНБ нестандартных, но необходимых государству проектов при условии возврата инвестиций, причем выделение средств может происходить на более мягких, чем для инфраструктурных проектов, условиях. В качестве примера таких нестандартных проектов министр финансов приводил как раз проекты ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

"Мы можем использовать средства ФНБ, например, при доработке наших самолетов, почему нет. ОАК требует денег, даем деньги на проект, чтобы подготовить к промышленной сборке, предположим, МС-21. Проект длинный по времени реализации. Могут быть использованы средства ФНБ? Могут. Под обычные условия сможет взять ОАК средства ФНБ? Не сможет. Поэтому логика такая - мы можем направлять в такие нестандартные для ФНБ проекты, но важные для реализации стратегических инициатив", - пояснял Силуанов.

По итогам реализации разработанного Минпромторгом плана загрузка гражданского сегмента предприятий авиапромышленности должна достичь 80-90%. Программа нацелена на вывод на рынок самолетов Ил-114, МС-21 и "Байкал" (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов. В части МС-21 предполагается, что к концу 2022 года начнется их серийная поставка при объеме производства 36 самолетов в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. К концу 2027 года "Иркут" должен выйти на производство 72 самолетов в год.

Как сообщалось, на 2021-2023 годы инвестпрограмма ОАК оценивается в 216 млрд рублей, из которых более 60% приходится на гражданские проекты - МС-21, Superjet 100, Ил-114-300, российско-китайский дальнемагистральный самолет, создание "единой системы послепродажного обслуживания и сервиса". В транспортной авиации основным проектом до 2023 года станет развертывание серийного производства Ил-76МД-90А. Также планируется продолжить работы над самолетом Ил-112В.