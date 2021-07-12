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Портал госуслуг уведомил 12,5 млн родителей школьников о выплатах в 10 тыс. руб.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Порталом госуслуг разосланы уведомления 12,5 млн родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей школьного возраста, более 2,5 млн из них отправили заявление на ее получение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"На 8:00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей", - сообщили в Минцифры.

Граждане, которые ранее использовали сервисы госуслуг, получили в свои личные кабинеты уведомления, содержащие ссылку на уже предзаполненное заявление.

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"Пользователю оставалось проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР (Пенсионный фонд России - ИФ)", - сказали в министерстве.

Там напомнили, что в случае, если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал, он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале госуслуг начиная с 15 июля.

Как сообщалось, Минцифры и Минтруд с 11 июля начали апробацию нового механизма проактивного уведомления граждан о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тыс. руб. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил тогда журналистам, что крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета, выразив надежду, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности.

С 15 июля в РФ начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. от семей с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплата будет осуществляться с 16 августа. Ожидается, что эти деньги получат порядка 20 млн детей.

Минцифры

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