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На Ямале начали проектировать международную арктическую станцию "Снежинка"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе приступают к созданию международной автономной арктической станции "Снежинка", сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соглашение о реализации проекта подписали губернатор округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов.

"Мы начинаем реализацию этого проекта с одним из лучших в мире университетов - МФТИ. (...) Исследователи будут на практике заниматься вопросами, стоящими сегодня в актуальной энергетической повестке, - использование водорода, резервные источники и накопители энергии, ветропарки", - передает пресс-служба слова Артюхова.

"Мы вместе с правительством Ямала будем реализовывать не имеющий на сегодня аналогов в мире проект создания автономной арктической станции. Это будет станция, оснащенная самыми современными технологиями, по сути, прообраз города будущего. Фактически с сегодняшнего дня начинается проектирование этого объекта", - сказал ректор МФТИ, слова которого приводит пресс-служба.

Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий.

Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.

"Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона", - подчеркивается в сообщении.

Сама станция станет круглогодичным и полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Использование дизельного топлива здесь предусматривается только в аварийном случае.

"Снежинка" будет построена на берегу Нефритового озера в предгорьях массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала в 20 км от поселка Харп Приуральского района автономного округа.

Проект "Снежинка" является совершенно открытым для исследователей со всего мира. Первая страна, уже выразившая намерение присоединиться к проекту, - Норвегия, добавляет пресс-служба.

В мае 2021 года Артюхов сообщал, что в Ямало-Ненецком автономном округе будет построена научная арктическая станция "Снежинка" – круглогодичный автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без использования дизельного топлива. На станции будут вестись исследования по разным направлениям.

ЯНАО Ямал

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