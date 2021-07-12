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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:31Заразились
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Что произошло за день: понедельник, 12 июля

Арктическая станция "Снежинка", налог для транснациональных групп и новая статья Владимира Путина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом, умерли 710 заболевших. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек.

- Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", она опубликована на сайте Кремля. В ней, в том числе, говорится, что Донбасс Киеву не нужен, а подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией.

Лесные пожары в Калифорнии

- Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы, поскольку ранее окружная избирательная комиссия отказала ему в участии в выборах в Мосгордуму. Он останется рядовым муниципальным депутатом.

- Борис Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%. В своем докладе президенту он также отметил, что почти 80% предпринимателей считают небезопасным ведение бизнеса в России.

- Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп.

- На Ямале начали проектировать международную арктическую станцию "Снежинка". Она станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые смогут экспериментировать, тестировать и внедрять прорывные технологии в самых разных сферах.

- Игорь Додон признал поражение на парламентских выборах в Молдавии. 63 из 101 мандата получит проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает Майю Санду.

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