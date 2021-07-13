В карельском поселке подожгли пластиковый водопровод

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии подожгли утепленные опилками пластиковые трубы водопровода, сообщил в соцсети глава районной администрации Дмитрий Петров.

"Странным образом решили подготовиться к дню посёлка некоторые жители Рабочеостровска. Накануне дня посёлка подожгли водопровод. Оксюморон, но пластиковый водопровод, утеплённый опилками, горит", - написал Петров.

По его словам, попытки залатать трубы и восстановить водоснабжение поселка пока результатов не дали. Воду в дома привозят автоцистернами.

В Рабочеостровске проживает чуть более 2 тыс. человек.