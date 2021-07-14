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Минюст РФ предложил запретить части граждан становиться членами ОНК

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ разработал законопроект, по которому членами Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) не смогут становиться россияне, имеющие гражданство или вид на жительство иностранных государств.

"Нормы законопроекта устанавливают, что членами ОНК не могут быть лица, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - сообщает министерство.

Также членами ОНК не смогут быть адвокаты, чиновники, депутаты представительных органов муниципальных образований, должностные лица местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления.

Кроме того Минюст предлагает ввести положения о независимости ОНК от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

Планируется также закрепить в законе положение о "недопустимости вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК".

Как следует из пояснительной записки к проекту, он также наделяет совет Общественной палаты РФ правом прекращать полномочия членов ОНК по собственной инициативе в случае грубого нарушения Кодекса этики, либо ненадлежащего исполнения членами ОНК своих обязанностей, в том числе из-за того, что они не посещают места принудительного содержания.

Минюст РФ ОНК

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