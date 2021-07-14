Сотрудница "Русского продукта" погибла после случайного включения станка

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тридцатилетняя сотрудница лишилась руки во время уборки оборудования на предприятии АО "Русский продукт" (Калужская область) и скончалась в среду от полученной травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Женщина пострадала накануне. "Пострадавшая протирала станок, который в этот момент включился, что повлекло ампутацию правой руки женщины. Она была доставлена в Калужскую областную больницу и прооперирована. 14 июля в результате полученной травмы женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП.

ПАО "Русский продукт" производит продукты питания. Производственная площадка предприятия расположена в поселке Детчино Калужской области. Компания выпускает порядка 150 различных наименований продуктов: чипсы "Московский картофель", супы "Дачный" и "Суперсуп", каши и хлопья "Геркулес", кофе Coffitel, чай "Традиция" и др.