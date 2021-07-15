В Красноярском крае возбудили дело по факту исчезновения подростка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего подростка, проживающего в Козульском районе Красноярского края, сообщает в четверг пресс-служба следственного комитета по региону и республике Хакасия.

Мальчик ушел гулять из своего дома вечером 11 июля. Последний раз его видели в этот же день в 20:30 идущим по обочине автодороги направлением Ачинск - Красноярск, на выезде из поселка Козулька. Сообщение о пропаже ребенка поступило в следственные органы 13 июля.

"По данному факту Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляются поиски ребенка с привлечением следователей-криминалистов Главного следственного управления, сотрудников полиции, волонтеров и добровольцев из числа местных жителей. До настоящего времени принятыми мерами местонахождение подростка не установлено. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка и его розыск", - говорится в сообщении.

Следственное управление просит водителей, которые проезжали вечером в районе, где последний раз был замечен ребенок, посмотреть записи на своих видеорегистраторах и в случае наличия записи предоставить ее в подразделения МВД или СК РФ.