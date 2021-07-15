В ДТП с пятью автомобилями в Саратовской области пострадали 11 человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку после аварии в Саратовской области, в которой пострадали 11 человек, в том числе дети.

Около 11:30 на федеральной трассе Саратов-Волгоград в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. В результате аварии пострадали 11 человек. Десяти из них потребовалась госпитализация, в том числе шестерым детям, сообщает региональный СКР.

В пресс-службе управления ГИБДД по региону журналистам предоставили фотографии с места аварии, на которых видно, что столкнулись легковые автомобили, которые получили сильные механические повреждения. Одна машина вылетела в кювет.

В пресс-службе управления "Интерфаксу" уточнили, что водитель Kia не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной "ГАЗелью", затем – с автомобилем Mercedes с полуприцепом.

"В результате Kia отбросило, и машина столкнулась с Volvo и Citroen, которые от удара опрокинулись в кювет", - сказал собеседник агентства, отметив, что все машины с номерами разных регионов.

По его словам, пострадавшие дети доставлены в больницу. По предварительной информации, им от восьми до 17 лет.