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Светлана Алексиевич не вылетела из Берлина из-за сообщения о бомбе в её вещах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нобелевского лауреата, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за сообщения о бомбе в ее вещах.

Алексиевич вечером 14 июля должна была вылететь из Берлина во Вроцлав на встречу с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук. "Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба", - сообщается на странице фонда Токарчук в фейсбуке в четверг.

Вещи Алексиевич досмотрели и не нашли ничего опасного. Однако, на самолет писательница опоздала. Во Вроцлав она добиралась на машине.

Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

В Белоруссии после 9 августа 2020 года начались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Сторонники кандидата Светланы Тихановской создали Координационный совет, белорусские власти признали его неконституционным.

В состав КС вошла и Алексиевич. В сентябре 2020 года она уехала из Белоруссии и Германию.

Светлана Алексиевич

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