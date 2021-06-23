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Россельхознадзор создал тест-систему на антитела к COVID у животных

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разработало тест-систему для выявления антител к вирусу COVID-19 на основе широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА), сообщается в пресс-релизе службы.

"В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на COVID-19. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция. Изменение цвета в реакции детектируется с помощью высокочувствительных приборов - ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать процесс исследования", - говорится в сообщении.

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Методика протестирована в ходе исследований биологического материала домашних животных (кошек и собак), сельскохозяйственных животных (свиньи), пушных зверей (хорьки, норки и лисы).

Как уточняет Россельхознадзор, тест-система является мультивидовой, то есть предназначенной для анализа сывороток крови всех этих видов животных. Она универсальна: позволяет выявлять антитела, выработанные как в результате коронавирусной инфекции, так и после вакцинации против этого заболевания. В последнем случае можно выполнить количественную оценку и сделать вывод об эффективности применения вакцины и необходимости дополнительной ревакцинации животного.

Для проверки специфичности и чувствительности были протестированы и невакцинированные животные, и вакцинированные разработанным ФГБУ "ВНИИЗЖ" препаратом "Карнивак-Ков", который является первой зарегистрированной в мире вакциной против COVID-19 для животных. "Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу", - сообщается в пресс-релизе.

По информации Россельхознадзора, аналогов данной тест-системы в мире немного - известно, в частности, о разработке во Франции подобной методики. Сейчас такой анализ применяется в научно-исследовательских целях, он будет доступен для юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев, в случае их заинтересованности.

Хроника коронавируса. Июнь.

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