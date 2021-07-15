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Трех жителей Ингушетии заподозрили в снабжении террористов продуктами

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии завели уголовные дела на трех местных жителей по подозрению в оказании помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг.

"27-, 35- и 40-летний жители республики подозреваются в совершении преступлений по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 УК РФ (оказание пособничества участникам вооруженного формирования", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, один из них подозревается в незаконном обороте оружия (пункт "а" части 3 статьи 222 УК РФ ).

С апреля 2011 года по октябрь 2015 года мужчины, зная, что трое жителей республики являются участниками незаконного вооруженного формирования, оказывали им помощь, обеспечивали их продуктами питания и перевозили их на собственном автотранспорте.

Один из фигурантов в селе Плиево получил от бандита пистолет системы "Макарова" калибра 9 мм, снаряженный 8 патронами. Он перевез оружие по месту своего жительства. Пистолет нашли сотрудники органов безопасности при проведении 14 июля оперативно-розыскного мероприятия.

Ингушетия

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