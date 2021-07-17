Львица напала на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту нападения львицы на девочку 2008 года рождения на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Проводится проверка по факту нанесения львом царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти", - говорится в сообщении.

Девочка госпитализирована в хирургическое отделение больницы Армавира. Угрозы жизни и здоровью нет.

Дикие животные на базе отдыха содержатся в клетках.