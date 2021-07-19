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Завод Hyundai в Петербурге остановил конвейер на время летних отпусков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) с понедельника остановил конвейер на период летних коллективных отпусков, сообщает пресс-служба российского подразделения концерна.

Летние каникулы на заводе продлятся две недели: с 19 июля по 1 августа. Конвейер предприятия вновь заработает 2 августа 2021 года.

Внеплановые остановки производства на заводе не предусмотрены: после летних каникул завод продолжит работу в три производственные смены, пять дней в неделю.

В этом году автозавод приостанавливал конвейер на период новогодних каникул с 31 декабря до 11 января включительно.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

Санкт-Петербург Hyundai

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