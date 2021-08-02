Завод Hyundai в Петербурге возобновляет работу после летнего отпуска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) в понедельник возобновляет работу после летнего коллективного отпуска, сообщила пресс-служба российского подразделения концерна.

Как сообщалось ранее, конвейер завода Hyundai был остановлен 19 июля.

После летних каникул сборка автомобилей будет осуществляться по стандартному графику - в три производственные смены пять дней в неделю.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.