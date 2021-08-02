Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 197 872 222+506 087
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

Завод Hyundai в Петербурге возобновляет работу после летнего отпуска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) в понедельник возобновляет работу после летнего коллективного отпуска, сообщила пресс-служба российского подразделения концерна.

В РоссииЗавод Hyundai в Петербурге остановил конвейер на время летних отпусковЧитать подробнее

Как сообщалось ранее, конвейер завода Hyundai был остановлен 19 июля.

После летних каникул сборка автомобилей будет осуществляться по стандартному графику - в три производственные смены пять дней в неделю.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.

Hyundai Петербург

Новости по теме

Новости

"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Минэнерго предложило в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Цены на АЗС России растут 10 недель подряд

Цены на АЗС России растут 10 недель подряд

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован на два месяца

РФ и Турция ведут переговоры о долгосрочном соглашении на транзит газа

РФ и Турция ведут переговоры о долгосрочном соглашении на транзит газа

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');