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Водитель "КАМАЗа" и семья на "Москвиче" разбились насмерть под Севастополем

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пять человек, из которых двое – подростки, погибли в результате дорожной аварии в Севастополе в понедельник. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения города.

"На трассе Севастополь-Ялта, в районе горы Гасфорта, "КАМАЗ" столкнулся с "Москвичом", где ехали муж, жена и двое детей-подростков", - сказал собеседник агенства.

По его данным, семья, находившаяся в легковом автомобиле, и шофер грузовика скончались.

"Погибли все", - отметили в департаменте.

По кадрам, размещенным очевидцами ДТП в соцсетях, видно, что авария была массовой: грузовик улетел в кювет и перевернулся, до этого зацепив четыре легковушки.

"Руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты выехали к месту происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, где произошло крупное ДТП. Число пострадавших и жертв уточняется", - сообщили журналистам в главном следственном управлении СКР по республике Крым и городу Севастополю.

Севастополь Крым ДТП

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