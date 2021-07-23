Правительство предложило сократить мораторий на поддержку МСП-нарушителей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о сокращении сроков моратория на предоставление господдержки малому и среднему бизнесу, который вводился за незначительные нарушения. Документ № 1219898-7 уже опубликован в базе парламента.

Сейчас представителю малого или среднего предпринимательства (МСП) могут отказать в господдержке, если он нарушил условия, необходимые для ее представления, в том числе не обеспечил целевое использование ранее выделенных денег. С момента признания предпринимателя нарушителем вводится трехлетний мораторий на его поддержку.

Законопроект сохраняет трехлетний мораторий при нецелевом использовании средств, предоставлении недостоверных сведений и документов, но снижает его до одного года для всех остальных случаев. Кроме того, ограничения на господдержку не коснутся субъектов МСП, устранивших нарушения в срок, определенный властями.

"Целью законопроекта является смягчение действующего ограничения на получение поддержки субъектами МСП, допустившими незначительные нарушения порядка и условий оказания поддержки", - говорится в пояснительной записке к документу.