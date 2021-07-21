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Гранты будут выдавать МСП, которые приостанавливают работу из-за карантинов в регионах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство будет выдавать краткосрочные безвозмездные гранты субъектам малого и среднего предпринимательства и социальным некоммерческим организациям (СОНКО), которые временно приостанавливают деятельность в случае ужесточения регионами ограничительных мер в связи с COVID-19, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента РФ с членами правительства.

По его словам, размер гранта будет рассчитываться исходя из сроков ограничений по формуле - половина МРОТ на одного работника за две недели простоя (если ограничения будут больше двух недель, то грант будет пропорционально увеличиваться до 1 МРОТ).

Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение министерства.

Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года равен 12 792 рублям.

Минэкономразвития РФ

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