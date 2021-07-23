Набиуллина при необходимости примет меры для регулирования ипотеки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - По итогам 2021 года в России ипотечное кредитование значительно вырастет, Банк России следит за ситуацией и при необходимости примет дополнительные меры, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Темы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими и, даже с учетом замедления во втором полугодии, темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию", - сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор 1 августа повышает для банков надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%.

"Мы видим, что эта часть относительно рисковых кредитов начала расти, а нам очень важно при таких темпах роста ипотеки, чтобы ипотека оставалась качественной. Будем смотреть, если будет необходимость, будем принимать и дополнительные меры. Рынок ипотечного кредитования в зоне нашего особого внимания", - подчеркнула Набиуллина.