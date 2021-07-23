Полиция проверит сообщения о ДТП с участием начальника УМВД по Волжскому

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Руководство ГУ МВД Волгоградской области проверит публикации в интернете о ДТП, которое 19 июля в Быкове якобы совершил начальник УМВД города Волжский Юрий Хонин. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Проверку проведет подразделение собственной безопасности ГУ МВД. Если информация в сообщениях подтвердится, Хонин будет уволен, пообещали в пресс-службе.

Как пишут волгоградские СМИ, информация о ДТП в Быкове появилась в телеграм-канале "Остров Свободы".