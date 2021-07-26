ЦБ изменит с октября обязательные резервные требования к банкам

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 1 октября 2021 года изменит обязательные резервные требования и устанавливает коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций.

В октябре вступит в силу положение регулятора № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".

Для нейтрализации роста величины резервируемых обязательств, рассчитанных в соответствии с эти положением, Банк России решил снизить нормативы обязательных резервов: на 0,25 процентного пункта (п.п.) по всем обязательствам в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций - до 4,5%; на 3,75 п.п. по обязательствам перед юрлицами - нерезидентами в рублях для банков с базовой лицензией - до 1%.

Другие нормативы обязательных резервов с 1 октября 2021 года сохранены: 1% - по обязательствам перед физлицами и иным обязательствам в рублях для банков с базовой лицензией; 8% - по всем обязательствам в иностранной валюте для банков с универсальной и базовой лицензиями, небанковских кредитных организаций.

Одновременно для повышения возможностей кредитных организаций по управлению своей ликвидностью Банк России принял решение повысить коэффициент усреднения обязательных резервов для банков с базовой и универсальной лицензиями с 0,8 до 0,9.

Новые нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за октябрь 2021 года.

Для определения величины резервируемых обязательств кредитных организаций - участников операций репо и депозитных сделок с централизованным клирингом ЦБ также принял решение о поэтапном установлении коэффициентов по этим операциям в рублях и иностранной валюте. Так, коэффициент 0,15 будет применяться с 1 октября 2021 года (начиная с расчета размера обязательных резервов за октябрь 2021 года); 0,3 - с 1 января 2022 года.

Размер корректировочного коэффициента для определения суммы обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями - резидентами по долговым ценным бумагам, подлежащих исключению из состава резервируемых обязательств, оставлен без изменений - в размере 0,2.