МЧС цифровизирует процесс оказания финпомощи пострадавшим при ЧС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - МЧС РФ намерено цифровизировать процесс подачи документов для оказания финансовой помощи пострадавшим от ЧС на портале госуслуг, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"МЧС России проводится работа по совершенствованию процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению", - сказали в ведомстве. Для упрощения процедуры предоставления подтверждающих данных будет проведена ее цифровизация и перевод на портал госуслуг, добавили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что процесс поможет ускорить получения выплат.

"Функционирование услуги начнется со следующего года. При этом существующий порядок подачи документов сохранится", - подчеркнули в МЧС.