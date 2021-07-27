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МЧС цифровизирует процесс оказания финпомощи пострадавшим при ЧС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - МЧС РФ намерено цифровизировать процесс подачи документов для оказания финансовой помощи пострадавшим от ЧС на портале госуслуг, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"МЧС России проводится работа по совершенствованию процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению", - сказали в ведомстве. Для упрощения процедуры предоставления подтверждающих данных будет проведена ее цифровизация и перевод на портал госуслуг, добавили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что процесс поможет ускорить получения выплат.

"Функционирование услуги начнется со следующего года. При этом существующий порядок подачи документов сохранится", - подчеркнули в МЧС.

МЧС

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