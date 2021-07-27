В Ростовском аэропорту задержали приезжих в одежде с экстремистскими надписями

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пограничники задержали в ростовском аэропорту "Платов" двух граждан Узбекистана, на одежде которых были надписи о запрещенных в РФ экстремистских организациях, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по региону.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ).

Иностранцы переданы сотрудникам полиции. Им грозит административный арест до 15 суток.