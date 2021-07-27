В Петербурге аннулировали выдвижение экс-главы штаба Навального в депутаты Закса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава штаба Навального (деятельность штаба прекращена, организация признана экстремистской) в Петербурге Ирина Фатьянова утратила статус кандидата в депутаты городского Закса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Горизбиркома.

"Выдвижение Фатьяновой И.С. было аннулировано в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3. Также все финансовые операции по специальному избирательному счету Фатьяновой И.С. прекращены", - говорится в сообщении.

При проверке сведений кандидата прокуратура Петербурга указала на решение Московского городского суда запретить работу общественного движения "Штабы Навального" в связи с осуществлением экстремистской деятельности, при этом установлено, что Ирина Фатьянова была руководителем (координатором) штаба в Петербурге, уточнили в Горизбиркоме.

"Согласно поступившей информации, Фатьянова Ирина Сергеевна имеет ограничения, предусмотренные пунктом 3.6 статьи 4 33 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и не может быть избрана в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Данная практика применяется на территории других субъектов Российской Федерации и была подтверждена судами", - говорится в сообщении.

Решение было принято во вторник на заседании территориального избиркома №18, обладающего полномочиями окружной комиссии №3. Фатьянова сообщила в своем Telegram-канале, что будет обжаловать это решение в вышестоящих комиссиях. Она намеревалась баллотироваться в Закс по одномандатному округу №3 в порядке самовыдвижения.

Выборы депутатов Государственной думы и Закса Петербурга состоятся 19 сентября 2021 года.