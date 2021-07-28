США и Россия проведут следующие переговоры по стратегической стабильности в сентябре

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представители США и России на переговорах в Женеве достигли соглашения о проведении в конце сентября второго раунда переговоров по стратегической стабильности, говорится в обнародованном в среду заявлении Госдепа.

"Обе делегации согласились встретиться вновь на пленарном заседании в конце сентября, а на промежуточном этапе - провести неформальные консультации с целью определить темы для рабочих групп экспертов на втором пленарном заседании", - отмечается в документе.

28 июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавили замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. На этом раунде диалога по стратстабильности присутствовала также замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Стороны обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков, сообщили в МИД РФ.