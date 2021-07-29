Счетная палата назвала устаревшими 63% инноваций в дорожном строительстве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата выяснила, что из 264 технологий и материалов, которые применялись при строительстве и ремонте автодорог в 2018-2020 годах и формально относились к новым, 63% оказались устаревшими. К такому выводу пришел аудитор Валерий Богомолов, который проанализировал действующие технологии.

"Например, в качестве инновационных технологий применялась разработанная еще советскими учеными укладка нетканого синтетического материала родом из 1977 года", - отметил он.

В Счетной палате считают, что эффективному внедрению инноваций в дорожном строительстве мешает ряд системных проблем, в частности, недостаточное нормативное регулирование этой сферы и отсутствие органа власти, отвечающего за создание благоприятных условий для инновационного развития.

В связи с этим ведомство предложило назначить Минтранс ответственным за продвижение инноваций в сфере дорожного хозяйства. Министерству палата предложила нормативно закрепить терминологию, определить порядок применения новых технологий, материалов и конструкций и проанализировать все уже действующие дорожные методические документы.