Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Счетная палата назвала устаревшими 63% инноваций в дорожном строительстве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата выяснила, что из 264 технологий и материалов, которые применялись при строительстве и ремонте автодорог в 2018-2020 годах и формально относились к новым, 63% оказались устаревшими. К такому выводу пришел аудитор Валерий Богомолов, который проанализировал действующие технологии.

"Например, в качестве инновационных технологий применялась разработанная еще советскими учеными укладка нетканого синтетического материала родом из 1977 года", - отметил он.

В Счетной палате считают, что эффективному внедрению инноваций в дорожном строительстве мешает ряд системных проблем, в частности, недостаточное нормативное регулирование этой сферы и отсутствие органа власти, отвечающего за создание благоприятных условий для инновационного развития.

В связи с этим ведомство предложило назначить Минтранс ответственным за продвижение инноваций в сфере дорожного хозяйства. Министерству палата предложила нормативно закрепить терминологию, определить порядок применения новых технологий, материалов и конструкций и проанализировать все уже действующие дорожные методические документы.

Счетная палата Минтранс Росавтодор Валерий Богомолов

Новости

Google оштрафовали на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');