Двух подростков в Ростове-на-Дону будут судить за сбыт фальшивой купюры

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростова-на-Дону 16 и 17 лет, обвиняемых в сбыте фальшивых денег, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2020 году подростки приобрели в интернете две поддельные пятитысячные купюры, и при попытке сбыть одну из этих купюр в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону их задержала полиция.

Подельники обвиняются по ч.3 ст.30 ч.1 ст.186 (покушение на незаконный оборот поддельных денег), ч.1 ст.186 УК РФ (незаконный оборот поддельных денег).

Уголовное дело направлено в суд.