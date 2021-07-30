Минпромторг и Минцифры подготовят план внедрения российского ПО в промышленности

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ совместно с Минцифры РФ должны к 1 октября представить план внедрения на предприятиях российского инженерного и промышленного программного обеспечения.

Соответствующее поручение было дано министерствам по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Тверскую область в июле этого года, говорится в сообщении правительства.

План мероприятий по внедрению российского ПО должен быть реализован совместно с отраслевыми компаниями, которые должны сформировать унифицированные функциональные требования к промышленному ПО, включая системы автоматизированного проектирования.

Речь идет о создании мультисервисной модульной промышленной платформы, которая "позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений", следует из сообщения кабмина.

Предполагается, что проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы "Цифровая экономика". Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря, отмечается также в сообщении пресс-службы правительства.

Одновременно до 1 октября Минцифры и Минпромторгу поручено оценить потребность промышленности в российской радиоэлектронной, в том числе, микроэлектронной, продукции.