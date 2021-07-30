Минпромторг предложил уточнить правила лизинга импортной промпродукции госкомпаниями

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает скорректировать правила согласования госкомпаниями закупок промышленной продукции по схеме финансовой аренды (финансовый лизинг), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предложило устранить двойное согласование заявок с правительственной комиссией по импортозамещению одних эксплуатационных характеристик товаров госкомпаниями, являющимися как приобретателями, так и планируемыми лизингодателями.

Правила согласования предлагается дополнить нормой, согласно которой госкомпании, планирующими стать лизингодателями импортной промпродукции, должны будут согласовывать с правкомиссией по импортозамещению одновременно и возможность осуществления закупки (по схеме финансового лизинга - на срок эксплуатации и амортизации всей стоимости или большей части стоимости имущества) необходимой продукции за рубежом, и ее эксплуатационные характеристики.

Нынешняя редакция закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ) гласит, что госкомпании должны согласовывать с правкомиссией по импортозамещению свои импортные закупки (включая лизинг) ряда товаров (при превышении определенного значения цены контракта). Перечень таких товаров утвержден правительством.

В случае с финансовой арендой или лизингом компании должны согласовать с правкомиссией по импортозмещению отдельно саму возможность финансового лизинга той или иной продукции и отдельно характеристики импортной продукции, которую планируется приобрести по этой схеме.