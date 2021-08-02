Основной объем средств ФНБ на поддержку лизинга самолетов пройдет через ГТЛК

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Участвовать в программе господдержки лизинговых поставок гражданской авиатехники с использованием средств Фонда национального благосостояния смогут разные лизинговые компаний, но основной объем заказов придется на АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

Об этом РБК-ТВ заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы не ограничиваем в данном случае выбор. Это вопрос условий и тех ковенант, требований, которые будут предъявляться лизинговым компаниям. Но основной пакет заказов придется, конечно, на ГТЛК, потому что есть и капитал собственный, есть опыт привлечения внебюджетных средств через еврооблигации, коммерческие кредиты по ставкам существенно ниже, чем у других частных лизинговых компаний", - сказал министр.

Он выразил надежду, что рассчитанная на три года программа поддержки лизинга гражданской авиатехники будет в дальнейшем продлена.

Государство планирует в ближайшие три года выделить из ФНБ на лизинг гражданских самолетов и вертолетов более 200 млрд рублей. Средства будут выделяться под 1,5% годовых, говорил в июле Мантуров. Он также говорил о том, что по предложению Минфина на средства ФНБ придется 60% необходимого финансирования лизинговых поставок, еще 40% составят внебюджетные источники.