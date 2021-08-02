Двух ростовчан арестовали за мошенничество с заказами Минобороны

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону один из учредителей и главный бухгалтер ООО "Югспецстрой" Магомед Муцольгов и Наталья Романович арестованы по уголовному делу о хищении денег при выполнении строительных работ на объектах Минобороны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, "Югспецстрой" занимался строительством на военных объектах. При исполнении одного из подрядов было выявлено хищение 9 млн рублей. В этом заподозрили Муцольгова и Романович, рассказал собеседник агентства.

На них завели уголовное дело. Дома и на работе у них прошли обыски.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области подтвердили факт ареста Муцольгова и Романович. По версии следствия, Муцольгов и неустановленные лица в 2019 году похитили более 6 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, со счета ФКУ "ОСК Южного военного округа, уточнили в пресс-службе. Романович проходит только по статье о незаконном обороте средств платежей (ст. 187 УК), а Муцольгову, кроме статьи 187, вменяют еще мошенничество (ст. 159 УК ).