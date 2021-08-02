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Путин исключил из Совбеза РФ врио главы Северной Осетии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым исключил из состава Совбеза РФ врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Меняйло является врио главы Северной Осетии с апреля 2021 года, до этого он занимал пост полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Владимир Путин Сергей Меняйло Совбез РФ

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