Путин исключил из Совбеза РФ врио главы Северной Осетии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым исключил из состава Совбеза РФ врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Меняйло является врио главы Северной Осетии с апреля 2021 года, до этого он занимал пост полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.