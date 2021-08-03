Электровоз с двумя вагонами сошел с рельсов в Магнитогорске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку по факту схода с рельсов электровоза и двух вагонов на железнодорожной станции в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

По предварительной информации, во вторник в 04:05 (02:05 по Москве) на станции Магнитогорск-Грузовой "при проведении маневровых работ (...) произошел сход электровоза всеми колесными парами без опрокидывания, одного груженого вагона со щебнем всеми колесными парами без опрокидывания и одного вагона одной колесной парой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается. Проводятся восстановительные работы.