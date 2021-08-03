Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

Ночной шторм повалил в Петербурге почти 100 деревьев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сильный ветер в Петербурге привел к падению минувшей ночью 94 деревьев, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по благоустройству.

"Часть поврежденных непогодой стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время", - заявили в комитете.

Больше всего деревьев пострадало в Красносельском районе - 13 штук. В Южно-Приморском парке и Адмиралтейском районе - по 9 деревьев. В Приморском парке Победы рухнули 10 стволов.

Комитет зарегистрировал шесть обращений о деревьях, упавших на проезжую часть и тротуары. На 11-й линии Васильевского острова у дома 24 рухнувший ясень не только мешал проезду, но и оборвал провода и помял припаркованные автомобили.

Три обращения были связаны с подтоплением проезжей части. Бригады дорожников выезжали на улицу Маршала Новикова, на площадь Сикорского и на проспект Королева. Рейсовую улицу пришлось очищать от песка, который смыло с обочины внутренней стороны КАД.

Ранее в МЧС сообщили, что наибольший удар стихии пришелся на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы Петербурга. Спасатели 41 раз выезжали устранять негативные последствия сильного ветра и обильных осадков, в семи случаях стволы и ветки повредили автомобили; упала одна слабо закрепленная конструкция; повреждены две крыши; подтоплено 19 подвалов. Пострадавших нет.

Максимальные порывы ветра в ночь на вторник достигали 20 м/с, выпало 49 мм осадков. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил в соцсети, что это почти 2/3 от нормы августа (59%).

Очевидцы делились в интернете фото и видео с затопленных улиц Петербурга: в частности, на Парашютной улице, согласно видео, некоторые машины оказались в воде практически до капота. По информации местных жителей, подтоплена привокзальная площадь в Ломоносове.

Сильные осадки и шквалистый ветер, по данным МЧС, прогнозируют в Петербурге и во вторник. Аналогичная погода ожидается также в Ленинградской области. Между тем, по сообщению Леуса, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, дожди будут идти временами, но их апогей уже миновал: формировавший синоптическую ситуацию циклон смещается на север Карелии.

Петербург

Новости

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Дипломатическое противостояние

Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Пандемия коронавируса

Почти все госпитализированные с коронавирусом в РФ не были привиты

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

На месте комбината на Байкале могут построить курорт за 60 млрд руб.

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');