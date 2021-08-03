Ночной шторм повалил в Петербурге почти 100 деревьев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сильный ветер в Петербурге привел к падению минувшей ночью 94 деревьев, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по благоустройству.

"Часть поврежденных непогодой стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время", - заявили в комитете.

Больше всего деревьев пострадало в Красносельском районе - 13 штук. В Южно-Приморском парке и Адмиралтейском районе - по 9 деревьев. В Приморском парке Победы рухнули 10 стволов.

Комитет зарегистрировал шесть обращений о деревьях, упавших на проезжую часть и тротуары. На 11-й линии Васильевского острова у дома 24 рухнувший ясень не только мешал проезду, но и оборвал провода и помял припаркованные автомобили.

Три обращения были связаны с подтоплением проезжей части. Бригады дорожников выезжали на улицу Маршала Новикова, на площадь Сикорского и на проспект Королева. Рейсовую улицу пришлось очищать от песка, который смыло с обочины внутренней стороны КАД.

Ранее в МЧС сообщили, что наибольший удар стихии пришелся на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы Петербурга. Спасатели 41 раз выезжали устранять негативные последствия сильного ветра и обильных осадков, в семи случаях стволы и ветки повредили автомобили; упала одна слабо закрепленная конструкция; повреждены две крыши; подтоплено 19 подвалов. Пострадавших нет.

Максимальные порывы ветра в ночь на вторник достигали 20 м/с, выпало 49 мм осадков. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил в соцсети, что это почти 2/3 от нормы августа (59%).

Очевидцы делились в интернете фото и видео с затопленных улиц Петербурга: в частности, на Парашютной улице, согласно видео, некоторые машины оказались в воде практически до капота. По информации местных жителей, подтоплена привокзальная площадь в Ломоносове.

Сильные осадки и шквалистый ветер, по данным МЧС, прогнозируют в Петербурге и во вторник. Аналогичная погода ожидается также в Ленинградской области. Между тем, по сообщению Леуса, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, дожди будут идти временами, но их апогей уже миновал: формировавший синоптическую ситуацию циклон смещается на север Карелии.