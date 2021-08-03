Гохран 7 сентября проведет еще один аукцион по алмазам

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Гохран объявил, что 7 сентября проведет еще один аукцион по продаже алмазов, уже шестой в 2021 году. На торги выставлено 768,6 тысячи карат на сумму около $19 млн.

На пятом аукционе Гохрана было продано 1,018 млн карат алмазов на сумму $139,2 млн (более чем на 22% выше стартовой цены). Около 70% выставленного на торги сырья скупила "АЛРОСА", действуя по просьбе своих долгосрочных клиентов. Рынок испытывает острый дефицит алмазного сырья, необходимого огранщикам для выполнения растущего числа заказов, в то время как запасы во всех сегментах системы на минимуме, пояснила компания.

Изначально Гохран в этом году ориентировался на продажи в рамках бюджетного лимита в размере около $70 млн (в эту сумму входят потенциальные продажи драгметаллов и бриллиантов, а также других драгкамней). Но в июле Гохран высказался о возможности продаж накопленных ранее алмазов на более крупную сумму, чтобы извлечь выгоду из восстановления мирового спроса на алмазы после пандемии.

До этого Гохран по итогам четырех аукционов продал 1,202 млн карат алмазов на $67 млн.

По оценкам "ВТБ Капитала", крупные продажи Гохрана на сумму $500 млн и более могут стать преградой для дальнейшего роста цен на алмазы и создать риск накопления запасов для "АЛРОСА". За более чем 13 лет Гохран аккумулировал запасы на сумму около $1,1 млрд, что эквивалентно почти 60% общего дефицита рынка в 2021-2022 годах.