В Кемерове из-за ливня начались перебои с электричеством и подтопления

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Кемерове ливень затопил несколько улиц в Центральном и Заводском районах, горожане в соцсетях публикуют видеозаписи подтоплений, сообщают об отключениях электричества и советуют трамваев не ждать.

На записях видно, что затруднен проезд автомобилей и автобусов на затопленных улице Ноградской и Советском проспекте в центре города, а также на несколько улицах в Заводском районе.

В пресс-службе кемеровского Гидрометцентра "Интерфаксу" сообщили, что причиной ливня стал циклон.

"Вчера, сегодня и завтра мы находимся в центре высотного циклона, с ним и связаны ливневые дожди, грозы, град. На разогреве атмосферы сложились такие метеоусловия", - сказал представитель учреждения.

В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса агентству подтвердили, что из-за ливня и грозы в Кемерове начались перебои с электричеством.

"Произошло аварийное отключение подстанции "Центр-1" в Рудничном районе. Без электроэнергии десять многоквартирных домов и часть частного сектора. Работает бригада горэлектросети", - сообщил собеседник агентства.