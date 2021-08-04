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Bloomberg сообщил о планах сервиса Cian.ru провести IPO до конца года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости Cian.ru выбрал Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan глобальными координаторами для работы над проведением IPO, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, букраннерами размещения станут BofA, UBS и "Ренессанс Капитал".

По сведениям агентства, Cian.ru может стать публичной компанией уже в 2021 году.

Ранее партнер инвестфонда Elbrus Capital (основной акционер Cian.ru) Дмитрий Крюков говорил, что сервис может выйти на биржу США в 2022 году. По его словам, в ближайшем будущем актив может быть оценен в $1 млрд

Представители Elbrus Capital и Cian.ru отказались от комментариев.

Основные акционеры Cian.ru - Elbrus Capital и Goldman Sachs.

Cian.ru работает с 2001 года. На сайте компании говорится, что Cian - крупнейший в России интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Ежемесячная аудитория сайтов сервиса превышает 10,5 млн пользователей.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка сервиса в 2020 году выросла на 14% и составила 4,1 млрд рублей. По итогам прошедшего года сервис получил чистую прибыль в 67 млн рублей против убытка в 597 млн рублей в 2019 году.

Cian.ru Morgan Stanley Goldman Sachs JPMorgan США Elbrus Capital Дмитрий Крюков

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