Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Самолет Ан-12 вынужденно сел в Перми из-за отказа одного из двигателей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-12, летевший из Иваново в Нижневартовск, вынужденно сел в Перми, предварительно, из-за отказа одного из двигателей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в среду.

Отмечается, что самолет принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.

На борту находилось восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку этого происшествия.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что самолет не получил повреждений во время посадки. По данному факту следователи инициировали доследственную проверку.

Как сообщалось со ссылкой на источники, самолет Ан-12, летевший с грузом из Иваново в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ), сел днем в Перми из-за неполадок в двигателе. Посадка прошла штатно. На борту был только экипаж - восемь человек. Борт перевозил груз общей массой более восьми тонн.

Пермский край

Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Масса космического мусора на орбите Земли составила более 7 тыс. тонн

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

Отели Кубани начали снижать цены из-за падения загрузки в августе

На западе Москвы люди пострадали в столкновении автобуса с грузовиком

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');