Самолет Ан-12 вынужденно сел в Перми из-за отказа одного из двигателей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-12, летевший из Иваново в Нижневартовск, вынужденно сел в Перми, предварительно, из-за отказа одного из двигателей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в среду.

Отмечается, что самолет принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С.А. Чаплыгина.

На борту находилось восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку этого происшествия.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что самолет не получил повреждений во время посадки. По данному факту следователи инициировали доследственную проверку.

Как сообщалось со ссылкой на источники, самолет Ан-12, летевший с грузом из Иваново в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ), сел днем в Перми из-за неполадок в двигателе. Посадка прошла штатно. На борту был только экипаж - восемь человек. Борт перевозил груз общей массой более восьми тонн.