Газ взорвался в пятиэтажке на Ставрополье

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Взрыв, предположительно, газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в городе Благодарный (Ставропольский край), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Жильцы эвакуированы, добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщила "о происшествии" в городе Благодарном, в результате которого "на первом этаже пятиэтажного жилого дома повреждены три оконных проема и одна межкомнатная дверь в квартире". Причины происшествия в ведомстве не уточняют.

Отмечается лишь, что эвакуировано 17 человек, в том числе трое детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Разрушений жилого дома нет.