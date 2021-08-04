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На Ставрополье завели дело из-за гибели троих подростков в водоеме

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели трех детей в водоеме возбуждено в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"Сегодня в канале в городе Невинномысске утонули трое подростков", - говорится в сообщении. По данному факту следственный отдел по Невинномысску регионального управления СКР возбудил дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), заявили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя краевого следственного управления Игоря Иванова и его заместителя.

Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск тел несовершеннолетних.

Ранее со ссылкой на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщалось, что на канале вблизи города Невинномысска сегодня были замечены трое детей, которые пытались покорить его бурное течение на надувной лодке. Вскоре после этого лодку нашли перевернутой, детей рядом не было.

Ставропольский край СКР

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