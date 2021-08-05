Тело пропавшего 29 июля дайвера нашли на юге Заполярья

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мурманские следователи начали проверку по факту гибели дайвера, который пропал 29 июля в акватории реки Умба в Терском районе на юге Мурманской области.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, тело мужчины было обнаружено накануне.

Уже установлено, что погибший – житель Апатитов 1987 года рождения. 29 июля он вместе с еще одним мужчиной совершал погружение на реке Умба в районе рыбоводного завода.

"Спустя некоторое время один из мужчин при выходе на берег увидел, что его знакомого уносит вниз по течению. Самостоятельно помочь пострадавшему он не смог, после чего обратился в службу спасения", - пояснили в СКР.

Следователи отмечают, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели драйвера.

Как сообщалось, 29 июля спасатели из Кировска и Кандалакши начали поиски дайвера, который пропал после погружения.