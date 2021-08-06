Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Бокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееБокс08:00Женщины, 1/2 Финала  Россия НидерландыПодробнее

Машинист экскаватора погиб при взрыве на Лебединском ГОКе "Металлоинвеста"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Несанкционированный взрыв на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в "Металлоинвест") привел к гибели работника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комбината.

"Сегодня в 6:50 в карьере Лебединского ГОКа при погрузке горной массы из забоя произошла несанкционированная детонация заряда взрывчатых веществ. Травмы, несовместимые с жизнью, получил машинист экскаватора", - сказал сотрудник пресс-службы.

На предприятии создана специальная комиссия, которая установит все обстоятельства случившегося.

Как сообщили агентству в СУ СКР по Белгородской области, на месте происшествия работают следователи. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения на предприятии федерального законодательства о промышленной безопасности.

Металлоинвест Лебединский ГОК Белгородская область

Новости

СКР завел уголовное дело после побега арестантов из ИВС в Подмосковье

В России за сутки выявили 22 660 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 22 660 случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Шойгу объявил, что армия РФ полностью привита от коронавируса

Шойгу объявил, что армия РФ полностью привита от коронавируса

Источник допустил, что побег из ИВС в Подмосковье планировался заранее

Источник допустил, что побег из ИВС в Подмосковье планировался заранее

Пять арестантов сбежали из ИВС в Подмосковье с помощью гаечного ключа

Пять арестантов сбежали из ИВС в Подмосковье с помощью гаечного ключа

Массовый побег совершен из изолятора в Подмосковье

Что случилось этой ночью: пятница, 6 августа

Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы

Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы
Пандемия коронавируса

Попова сочла, что ослаблять ограничения по коронавирусу в РФ пока рано

Дело Baring Vostok

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');