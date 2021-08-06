Машинист экскаватора погиб при взрыве на Лебединском ГОКе "Металлоинвеста"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Несанкционированный взрыв на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в "Металлоинвест") привел к гибели работника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комбината.

"Сегодня в 6:50 в карьере Лебединского ГОКа при погрузке горной массы из забоя произошла несанкционированная детонация заряда взрывчатых веществ. Травмы, несовместимые с жизнью, получил машинист экскаватора", - сказал сотрудник пресс-службы.

На предприятии создана специальная комиссия, которая установит все обстоятельства случившегося.

Как сообщили агентству в СУ СКР по Белгородской области, на месте происшествия работают следователи. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения на предприятии федерального законодательства о промышленной безопасности.