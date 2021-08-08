Парашютисты-десантники Авиалесоохраны прибыли в Якутию

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Отряд из 50 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны прибыл в Якутию для тушения пожаров, сообщает пресс-служба федеральной Авилесоохраны в воскресенье.

"Мы прилетели для усиления нашей группировки в Якутии. Первая группа у нас здесь работает уже второй месяц. От Тюменской авиабазы нас приехало 20 человек, вместе с Ханты-Мансийской авиабазой нас сегодня прилетело 50 человек. Взяли все необходимое для работы в лесу на кроме пожара", - сказал инструктор десантно-пожарной команды тюменской Авиалесоохраны Алексей Лыткин.

Он отметил, что ситуация в Якутии "очень тяжелая". "Сушь стоит, воды мало, дождей нет, сильный ветер. Это затрудняет тушение лесных пожаров", - подчеркнул он.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии также ожидается прибытие северо-западного отряда из 67 парашютистов-десантников Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей.

Ранее сообщалось, что на воскресенье в Якутии, по данным оперативного штаба, лесные пожары угрожают более чем десятку населенных пунктов в семи районах республики.

В регионе полыхают 155 лесных пожаров, специалисты тушат 71 лесной пожар. Задействовано 3,6 тыс. человек, 510 единиц техники. За сутки потушено 11 природных пожаров на площади 50,5 тыс. га, локализовано девять на площади 61,9 тыс. га. Также обнаружено семь новых лесных пожаров.

В субботу перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. Четыреста жителей села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.