Военные выделили Ил-76 для тушения природных пожаров в Оренбуржье

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России подключилось к тушению пожаров в Оренбургской области, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.

Как отмечается, в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу для тушения пожаров в Кувандыкском округе области выделен самолет Ил-76. Сегодня будет совершено два вылета. Всего сбросят 84 тонны воды вблизи села Чураево.

В пресс-службе рассказали, что Ил-76 оборудован выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Как сообщалось, 5 августа на западной стороне заповедника "Шайтан-Тау" от удара молнии загорелся лес. Площадь возгорания оценивается в 25 га.

Также сообщалось, что пожарные подразделения ликвидируют другой крупный природный пожар в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

Ситуацию осложняет сильный ветер, сухая и жаркая погода, гористая местность и минимальное количество водоемов поблизости.

Эвакуация жителей не требуется. Погибших и пострадавших нет. Угрозы жилым домам и населенным пунктам также нет.

В Оренбургской области уже месяц держится температура воздуха плюс 34-39 градусов. В связи с этим введен пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.