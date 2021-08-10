В Петербурге заявили, что стоившая 109 млрд рублей городская дамба окупила себя

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Комплекс защитных сооружений Петербурга предотвратил 26 наводнений с возможным ущербом на 123 млрд рублей, "по самым скромным подсчетам", объявил замгендиректора по эксплуатации дирекции предприятия Игорь Полищук на пресс-конференции по итогам 10-летней работы городской дамбы.

"Проект уже себя окупил", - сказал представитель Комплекса защитных сооружений. Ранее СМИ сообщали, что после завершения строительства дамбы ее стоимость оценивалась в 109 млрд рублей.

Полищук уточнил, что речь идет не только о возможном ущербе физическим, юридическим лицам, но и об экологическим ущербе, таким как разрушение кладбищ или поступление воды через канализационные люки. При наихудшем сценарии, когда дамбу нельзя закрыть, ущерб может составить 49 млрд рублей, сказал он.

По его словам, дамба не создает никакого экологического ущерба для Невской губы и Балтийского моря.

"Более того, мониторинг чистоты воды показывает улучшение Невской губы и невской воды", - заверил представитель Комплекса, отметив, что в этом есть и заслуга "Водоканала", который построил очистные сооружения.

Незащищенными от наводнения остаются районы за дамбой, где вода повышается только на 5%. "Защитить территории Сестрорецка и Зеленогорска (...) комплекс не может", - признал Полищук.

Он также рассказал, что на дамбе стали останавливаться перелетные птицы, которые раньше пролетали в сторону Карелии. Орнитологи насчитали там более 42 видов птиц. Постоянно на дамбе живут 20 птичьих колоний.

"Мы не можем обслуживать, убирать растительность на защитных дамбах с финской стороны, когда они устраивают гнезда и выращивают птенцов. Мы подстроили свои регламенты, чтобы они себя комфортно чувствовали и размножались", - сказал представитель предприятия.

Среди крупных наводнений, которые предотвратила дамба, Полищук назвал шторм "Патрик" в декабре 2011 года после официального открытия. Тогда прогнозируемый уровень воды в Неве составил 2,94 м, что соответствовало бы уровню катастрофического наводнения, отметил представитель предприятия.

В 2013 году ураган "Святой Иуда" мог поднять уровень воды до отметки 2,67 м. В 2015 году петербургская дамба была закрыта на максимальный срок - 41 час - из-за шторма "Десмонд" с тремя пиками подъема уровня воды. В том же году случилось максимальное число наводнений - семь. Столько же произошло и в прошлом году.

Петербургская дамба остается закрытой, в порт не могут войти более 10 судов https://t.co/SjDmjL0sHK pic.twitter.com/vWjD20N2gh — Телеканал "Санкт-Петербург" (@topspb_tv) December 7, 2015

Петербургская дамба проходит от порта Бронка до поселка Горская через город Кронштадт (на острове Котлин). Протяженность составляет 25 км. Дамбу начали строить еще в 1979 году, но в 90-е годы приостановили. Строительство возобновилось только в 2006 году. Работы закончились в 2010 году, дмбу открыли в августе 2011 года.