Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит ничего плохого в том, что российские символы, такие как медведь, водка и балалайка, вызывают улыбки и позитив.

"У нас такие символы, не мы их придумали, это от жизни всё идёт. Никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было", - сказал он на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".

Так он, в частности, ответил на вопрос одного из присутствующих о том, не обидно ли, что такие российские символы вызывают насмешливое отношение в других странах.

"Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки, - это, во-первых, признак веселья и доброго отношения, - ну и медведи - признаки нашего бережного отношения к природе. И мне кажется гораздо лучше, чтобы это вызывало такие позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые вызывает у многих людей такой символ США, как индейцы, например. Их судьба даже несопоставима, хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране", - сказал Лавров.