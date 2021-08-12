Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит ничего плохого в том, что российские символы, такие как медведь, водка и балалайка, вызывают улыбки и позитив.

"У нас такие символы, не мы их придумали, это от жизни всё идёт. Никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было", - сказал он на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".

Так он, в частности, ответил на вопрос одного из присутствующих о том, не обидно ли, что такие российские символы вызывают насмешливое отношение в других странах.

"Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки, - это, во-первых, признак веселья и доброго отношения, - ну и медведи - признаки нашего бережного отношения к природе. И мне кажется гораздо лучше, чтобы это вызывало такие позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые вызывает у многих людей такой символ США, как индейцы, например. Их судьба даже несопоставима, хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране", - сказал Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров

Новости

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

Заключенный курганской колонии убил сотрудника УФСИН

КТК заявил, что пятно на фото близ терминала в Новороссийске не является нефтяным

Биржа сообщила об ограничении "Газпромом" продаж газа на суточных торгах

Подполковника ФСБ арестовали в Краснодаре за получение взяток на 110 млн руб.

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Главу "НИП гиперзвуковых систем" заподозрили в раскрытии гостайны иностранцу

Главу "НИП гиперзвуковых систем" заподозрили в раскрытии гостайны иностранцу

Третий участник побега из изолятора подмосковной Истры сдался полиции

Памфилова объяснила отсутствие открытого доступа к наблюдению за участками новой эпохой

Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');